Gala Gölü Milli Parkı'nda öğrencilere doğa eğitimi verildi

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EDİRNE (AA) - Çeşitli türlerde kuşa ev sahipliği yapan Gala Gölü'nde "Biyoçeşitlilik, Doğa Eğitimi ve Kuş Gözlemi Etkinliği" düzenlendi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Gala Gölü'nün Tuztepe mevkisindeki açık hava eğitim sınıfında öğrencilere doğa dersi verildi.

Gala Gölü Milli Parkı Şefliği personeli, Enez ilçesinde bulunan okullardan katılım sağlayan 100 öğrenciye Gala Gölü ve kuş türleri hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler kuş gözlem dürbünü ile kuş türlerini gözlemledi.

Eğitimin sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

- Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

Gala Gölü Milli Parkı, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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