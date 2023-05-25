"Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali" Edirne'de yapıldı

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EDİRNE (AA) - Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali" Edirne'de gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen finalde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'dan il birincisi hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Yarışmada, lise kategorisinde Kocaeli İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinden Burak Acar birinci, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinden Esat Gökçe ikinci ve Sakarya Gevye Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ali Tuzlu üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Düzce Tefvik İleri İmam Hatip Ortaokulundan Adul Vahid Balı birinci, Kocaeli İbni Sina İmam Hatip Ortaokulundan Ahmet Aşkın ikinci ve Sakarya Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Dımaoğlu üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri ile yarışmaya katılan öğrencilere katılım belgeleri, değerlendirme kurulu üyeleri ve bölge finaline katılan öğrencilerin yönetici ve öğretmenlerince verildi.

Bölge finalini Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Yarışmalar Temsilcisi Erol Solak, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri de izledi.





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