Edirne'de "Matematik Seferberliği" dönem sonu proje sergisi açıldı

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EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında Edirne'de "Matematik Seferberliği" ikinci dönem sonu proje sergisi açıldı.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde açılan sergide, 12 okulun öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 50 materyal sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, serginin açılışının ardından beraberindekilerle stantları gezerek, öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılan materyalleri inceledi.

Öğretmen ve öğrencilerden matematik materyalleri hakkında bilgi alan Arpacı, öğrencilere matematiği eğlenerek öğretmeyi, sevdirmeyi ve öğrencilerin yaratıcılığını keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi.

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