Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de evindeki ziynet eşyaları ve yiyecek malzemeleri çalınan kişi şikayette bulundu.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan C.A. eşi ile yaşadığı problemlerden ötürü kendisinden şikayetçi olmasından dolayı 3 gün nezarette kaldı.

Evine geri döndüğünde 5 çeyrek, 3 gram altın ile yiyecek malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden C.A. eşinin akrabasının bunları aldığını öğrendi.

Şikayet üzerine Ö.F. gözaltına alındı.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi Gökçe Sokak'ta yaşayan O.S. evinin önüne park ettiği motosikleti geldiğinde bulamadı.

Keşan Polis Merkezi Amirliğine giden O.S. şikayette bulundu.

- Parası çalınan kişi şikayette bulundu

Edirne'de bankamatikte unuttuğu parası çalınan kişi şikayette bulundu.

Saraçlar Caddesi'ndeki bir bankamatikten bin lira çeken L.A. parasını bankamatikten almadan buradan ayrıldı.

Döndüğünce parasını bulamayan L.A. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

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