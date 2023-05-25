Edirne'de asayiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de evindeki ziynet eşyaları ve yiyecek malzemeleri çalınan kişi şikayette bulundu.

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de evindeki ziynet eşyaları ve yiyecek malzemeleri çalınan kişi şikayette bulundu.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan C.A. eşi ile yaşadığı problemlerden ötürü kendisinden şikayetçi olmasından dolayı 3 gün nezarette kaldı.

Evine geri döndüğünde 5 çeyrek, 3 gram altın ile yiyecek malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden C.A. eşinin akrabasının bunları aldığını öğrendi.

Şikayet üzerine Ö.F. gözaltına alındı.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi Gökçe Sokak'ta yaşayan O.S. evinin önüne park ettiği motosikleti geldiğinde bulamadı.

Keşan Polis Merkezi Amirliğine giden O.S. şikayette bulundu.

- Parası çalınan kişi şikayette bulundu

Edirne'de bankamatikte unuttuğu parası çalınan kişi şikayette bulundu.

Saraçlar Caddesi'ndeki bir bankamatikten bin lira çeken L.A. parasını bankamatikten almadan buradan ayrıldı.

Döndüğünce parasını bulamayan L.A. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği çocuğun ağır ...
Edirne'de "Matematik Seferberliği" dönem sonu proje sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Matematik Seferberliği" dönem sonu proje ...
"Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali" Edirne'de yapıldı
YEREL HABERLER "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Marmara Bölge ...
Gala Gölü Milli Parkı'nda öğrencilere doğa eğitimi verildi
YEREL HABERLER Gala Gölü Milli Parkı'nda öğrencilere doğa eğitimi ...
Edirne'de "Bulgaristan Harfler Bayramı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de "Bulgaristan Harfler Bayramı" dolayısıyla ...
Edirne'de otomobilde 940 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilde 940 sikke ele geçirildi
Edirne'de durdurulan otomobilde 940 adet sikke ele geçirildi; 6 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de durdurulan otomobilde 940 adet sikke ele ...
Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı, sürücü fenalık geçirdi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı, ...
Edirne Valiliğinden gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup hakkında açıklama:
YEREL HABERLER Edirne Valiliğinden gümrük sahasına zorla girmeye ...
Edirne Valiliği: Kapıkule Gümrük Kapısı'nı mülteciler işgal etti iddiası gerçek dışıdır
YEREL HABERLER Edirne Valiliği: Kapıkule Gümrük Kapısı'nı mülteciler ...
Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında bademli kurabiye ikram edildi
YEREL HABERLER Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında bademli ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu Kadastro 14. Bölge ...
Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda modernizasyon ...
Trakya Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi arasında ...
Kaçak avcılık ve kontrolsüz tarımsal ilaç kullanımı biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kaçak avcılık ve kontrolsüz tarımsal ilaç kullanımı ...
Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni 2 yılda 180 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni 2 yılda 180 bin kişi ...
Yıllık izinlerini seçime göre ayarlayan gurbetçiler, oylarını Kapıkule'de kullanıyor
YEREL HABERLER Yıllık izinlerini seçime göre ayarlayan gurbetçiler, ...
Edirne'de köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de köprü korkuluklarına çarpan otomobilin ...
Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında saray lezzetlerinden badem ezmesi ikram edildi
YEREL HABERLER Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında saray ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.