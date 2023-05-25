Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 6 işlemde 42 ton buğday, kilogramı en düşük 6,200 lira, en yüksek 6,501 liradan alıcı buldu.

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