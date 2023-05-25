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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliğince (TÜB) "Ar-Ge, İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Günü" programı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜB üyesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, birliğe üye üniversitelerin katılımıyla "Ar-Ge, İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Günü" etkinliği düzenlendi.

Moderatörlüğünü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. M. Cem Aldağ'ın üstlendiği çevrim içi programa, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aras’ın yanı sıra üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selva Staub tarafından "İnovasyon Nedir?" başlıklı sunum ve sonrasında Erdem Kaya Patent Ege Bölge Yöneticisi Türkmen Filizci tarafından "Fikri Haklar Farkındalık Eğitimi" başlıklı sunum yapıldı.

- Gitar atölyesi düzenlendi

Trakya Üniversitesi ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gitar atölyesi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Edirne Çocuk Akademisi kapsamında, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Cansel Şenoğlu Özdemir tarafından, gitar atölyesi düzenlendi.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri Ayşe Kuzu, Yusuf Tütüncü, Berk Özkılıç ve Cenk Burak Aksoy'un da katkılarıyla, Edirne 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen atölyeye çok sayıda öğrenci katıldı.

Atölye çalışmasında öğrencilere gitar hakkında bilgiler aktarılarak, çalma becerisine ilişkin teknikler ve egzersiz gibi konulara yer verildi.





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