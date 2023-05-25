Edirne'de Gastronomik Hediyeleşme Çalıştayı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Gastronomik Hediyeleşme Çalıştayı" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinde düzenlenen çalıştayda, hediyeleşmenin tarihsel, kültürel, sosyolojik ve diplomatik boyutları ile gastronomik hediyelerin Edirne ekonomisine etkisi ve geliştirme potansiyeli üzerine sunum gerçekleştirdi.

Gastronomik hediyelerin Edirne ekonomisine katkısına değinen Güler, "Edirne'nin lezzetli ürünlerini dünyaya tanıtmak, hem yerel üreticilerimize hem de şehrimizin ekonomisine önemli bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Çalıştayın Edirne'nin zengin kültürel ve gastronomik mirasını koruma ve tanıtma çabalarına yeni bir ivme kazandıracağını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu çalıştay sayesinde hediyenin anlamı ve değeri, Edirne'nin lezzetleriyle bütünleşerek daha da güçlenecektir. Bu önemli etkinlikte paylaşılan bilgiler ve ortaya çıkan fikirlerle gastronomik hediyeleşme konusunda gelecekteki çalışmalarımız için yol gösterici olacaktır."

Sunumun ardından Edirne'de yaşayanların hediyeleşmede tercih ettikleri gıda, tarım ve yiyecek içecek ürünleri ile misafire en çok ikram edilen yiyecek içecek ürünlerini ortaya çıkarmak amacı ve Edirne'ye ait tarım, hayvancılık, gıda ve yemeklerin tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması hedefiyle katılımcılara bir anket uygulandı.

Çalıştaya, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, turist rehberi, belgesel yapımcısı, turizm öğrenci ve öğretim üyeleri, gastronomi tutkunu, girişimci, yiyecek içecek profesyonelleri ve yerel mutfak kültürüne ilgi duyanlar katıldı.

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