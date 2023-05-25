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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesince "Çocuk Gözüyle Edirne" konulu resim yarışması düzenlenecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yarışma ile şehrin kültürel ve sanatsal yönleri tanıtılarak resme ve sanata karşı farkındalık yaratılması amaçlanıyor.



Yarışmacıların 5-9 Haziran tarihlerinde eserlerini Edirne Kent Müzesi'ne elden teslim etmeleri gerekiyor.



Seçici kurulunda Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Destek Hizmetleri Müdürü İlker Yavuz, ressam–eğitmen Aşkın Sulku ve sanat tarihçisi Bilal Sarıgül'ün yer aldığı yarışmanın ödül töreni ve sergisi 14 Haziran’da gerçekleştirilecek.

- "Yaza Merhaba" konseri düzenlenecek

Edirne Belediyesi Kent Orkestrası "Yaza Merhaba" konseri düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Kenker, Dilay Şahin, Berkay Karabeyoğlu ve Volkan Demirler'den oluşan Edirne Belediyesi Kent Orkestrası, "Yaza Merhaba" konseri verecek.

26 Mayıs Cuma 20.00'de Edirne Belediyesi Protokol Evi’nde düzenlenecek konser ücretsiz olarak sanatseverlere sunulacak.



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