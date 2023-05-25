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Edirne'de Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor

AA

Edirne'de Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhur İttifakı, Enez, İpsala ve Meriç ilçelerine ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki partililer seçim öncesi ziyaretlerine devam ediyor.

Saha çalışmalarına Enez'den başlayan heyet AK Parti Enez İlçe Başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Enez'de yüksek bir katılımla 28 Mayıs'ta "Doğru adam" demek için son çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nacit Esengin'in rozetini taktim eden İba, "Kendisine Türkiye Yüzyılı yolundaki kutlu davamıza hoş geldiniz diyorum." dedi.

İba, beraberindekilerle yaptığı MHP Enez İlçe Başkanlığı ziyaretinde, ülkenin bütünlüğü ve geleceği için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhur İttifakı üyeleri Enez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Can ve yönetimi ile Enez Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Lütfü Arabacı'yı da ziyaret etti.

İba, STK'lar ile her zaman korudukları iş birliğini yeni Türkiye Yüzyılı'nda da sürdüreceklerini dile getirdi.

Cumhur İttifakı üyeleri, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ve Trakya Birlik Enez Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Zafer Kervan ile bir araya geldi.

İba, Edirne'nin Türkiye tarımcılığına sunduğu önem ve odaların bu konudaki çalışmalarına destek olmak konularında görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı'nda da STK'larla dayanışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

- İpsala ziyareti

Cumhur İttifakı üyeleri İpsala ilçesinde, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

İba, Tercan, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ve teşkilat üyelerinin katılımıyla AK Parti İpsala ilçe başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi, MHP İpsala İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhur İttifakı üyeleri, İpsala Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kenan Balcı, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ve yönetimi, İpsala Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İlhan Dalkıran, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve yönetimini, ziyaret ederek desteklerini istedi.

STK'lar ile dayanışma ve temas halinde çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren İba, STK'ların büyüyen Türkiye için desteklerinin önemli olduğunu kaydetti.

- Meriç ziyareti

Cumhur İttifakı üyeleri Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

İba, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için vatandaşlardan daha büyük destek istediklerini belirtti.

İba, Tercan ve teşkilat üyeleri AK Parti Meriç İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç ve yönetimini yeni binasında ziyaret ederek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Meriç Roman Dernekleri Başkanı Yavuz Filiz'in koordinasyonunda vatandaşlar ile bir araya geldiklerini söyleyen İba, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gülen gözler eşitlikle, adaletle ve bir arada olmanın gücüyle Türkiye Yüzyılı'nda da gülmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı üyeleri Karayusuflu ve Hasırcıarnavut köyleri ile Subaşı Beldesi'nde de vatandaşlar ile buluştu.

İba, Türkiye Yüzyılı için 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en büyük desteği vatandaşlarla hep birlikte vereceklerini belirterek,"Sohbet ettiğimiz hemşerilerimizle, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza en yüksek destek için sözleştik. Güven ve istikrar için hep birlikte doğrusu AK Parti." dedi.

Cumhur İttifakı üyeleri Kavaklı köyünü de ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren İba, "28 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak, milletimiz bir kez daha Cumhurbaşkanımıza 'Türkiye sana emanet' diyecek" ifadelerini kullandı.

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