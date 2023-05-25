Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde güneşli ve açık havanın etkili olduğu kentte sağanak başladı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın kesilmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi öngörülüyor.





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