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EDİRNE (AA) - İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi olağan toplantısı yapıldı.

İpsala Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda İlçe Kaymakamı ve Birlik Başkanı Ömer Sevgili çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından yönetim kurulu seçimlerine geçildi.

Seçimde İl Genel Meclisi Üyeleri İsmet Özçifçi ve Hüseyin Filiz, Hıdırköy Muhtarı Fikret Karaman ve Hacıköy muhtarı Cevdet Kurt yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Kaymakam Sevgili, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

- İpsala’da din görevlileri toplantısı yapıldı

İpsala’da din görevlileri aylık toplantısı İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar başkanlığında gerçekleştirildi.

Ay içerisinde yapılan hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda deprem bölgesinde görev yapan din görevlilerine İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından verilen başarı belgeleri Bayraktar tarafından takdim edildi.

Toplantı fotoğraf çekimi ile sona erdi.



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