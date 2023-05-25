İpsala'da öğrenci ve öğretmenlerden şehit ailesine ziyaret

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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde öğretmen ve öğrenciler şehit polis İbrahim Sever'in ailesini ziyaret etti.

İpsala Anadolu Lisesinin öğrencileri, Okul Müdürü Erdem Mısırlı, Müdür Yardımcısı Murat Demirbaş ve kimya öğretmeni Nihat Başar, önce şehit polis İbrahim Sever'in anne ve babasıyla Kumdere köylerindeki evlerinde bir araya geldi.

Öğrenciler şehidin ailesiyle bir süre sohbet etti.



Öğretmen ve öğrenciler daha sonra 2012 yılında çıkan çatışmada şehit olan Er Emrah Karataban'ın kabri başında dua etti.

Öğrenciler şehitlik abidesini de gezdi.

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