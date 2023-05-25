Edirne'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Barutluk Mahallesi'ndeki bir marketten okuldan arkadaşlarıyla alışveriş yapan 10 yaşındaki N.A, bir kişinin markette kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek durumu ailesine anlattı.



N.A'nın ailesinin başvurusu üzerine çalışma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, marketin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.C.K. olduğunu belirledi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yakalanarak Edirne'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Öte yandan Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Edirne Çocuk Hakları Derneği de basın açıklamasıyla olaya tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Figen Gönül, çocuğa yönelik her türlü ihmalin, şiddetin ve istismarın önüne geçilmesi ve çocuğa yapılan bu istismara sessiz kalınmaması için çalıştıklarını belirtti.

Yasalarla güvence altına alınmış ve sınırları çizilmiş olan "çocuğun üstün yararı" ilkesine göre hareket edilmesine dikkati çeken Gönül, "Herhangi bir yerde küçük bir çocuğun görüntüsü ve kimliğinin doğrudan veya dolaylı olarak paylaşılmaması konusunda da tüm çevrelerin hassas davranması zorunluluğunu hatırlatıyoruz. Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak konunun yasal zeminde hak ettiği biçimde değerlendirilmesini teminen gereken her türlü hukuk mücadelesini vereceğimizi, çocuğa yönelik her tür istismarda en sert tepkimiz ve mücadelemizle sahada olacağımızı bildiriyoruz." dedi.

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