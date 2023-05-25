Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler yarışması yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel yemekler yarışması düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde yapılan etkinlikte loznik, tarhana, tandır, zerde, kayalı böreği gibi yemekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindekiler de stantları gezerek yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Yemek yarışmasının sonuçlarının yarın açıklanacağı belirtildi.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, Türk mutfağının korunması gereken eşsiz kültürel miraslardan olduğunu söyledi.

Edirne mutfağında da Balkan kültürel zenginliği bulunduğuna dikkati çeken Helvacıoğlu, "Tava ciğerimiz, badem ezmemiz var. Tarhana çorbamız, böreklerimiz, tatlılarımız, peynirlerimiz var. Keşan ise bu zenginlikten en fazla faydalanmış yer." dedi.

Keşan'ın coğrafi işaret alan satır etinin dillere destan olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Mesela 1965'ten beri diktiğimiz coğrafi işaret almış Siğilli bamyamızın eşi benzeri yok. Yine işaret almış İpsala pirincimiz aynı şekilde. Ciğer sarmamız bir efsane. Mahmutköy kuru fasulyemiz var. Mecidiye kavunumuz var. Çamlıca bodur elmamız var. Çeşitli otlardan yapılan böreklerden tutun da turşulara sarmalara kadar zengin bir mutfak kültürümüz var. Bugün adını sayamadığım birçok tadımız bu etkinliğimizde var."

Helvacıoğlu, coğrafi işaretli lezzetlerin daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mustafa İşçimen de etkinlikte Türk mutfağının tarihi hakkında bilgi verdi.

Türk mutfağının yörelere göre de farklılıklar gösterdiğine değinen İşçimen, "Karadeniz, Güneydoğu, Orta Anadolu mutfakları gibi birçok yöre kendilerine ait zengin bir yemek haznesine sahiptir. Yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yeme içme biçimleri, özel gün, kutlama ve törenlerde ayrı bir anlam, hatta kutsallık taşır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, Edirne Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Koçak, kurum müdürleri, oda, kooperatif ve STK temsilcileri katıldı.

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