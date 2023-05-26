Edirne'de bir depoda çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir depoda çok miktarda kaçak tütün ürünü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye ait depoda arama yaptı.

Aramada, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 8 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.