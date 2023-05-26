Keşan'da polis ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus Projesi öğrencilerinin siber güvenlik temalı kapanış programına katıldı.

Polis ekipleri öğrencileri güvenli internet kullanımını hakkında bilgilendirdi.

Programın ardından ekipler öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.