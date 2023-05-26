Edirne'de kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları aramalarda 64 cep telefonu, 21 elektronik malzeme, 227 litre kaçak içki, 2 bisiklet, 81 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.





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