Edirne'de CHP teşkilatı vatandaşları "kırmızı dipli mumla" oy kullanmaya davet etti

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EDİRNE (AA) - Edirne'de CHP teşkilatı vatandaşları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleneklerinden olan "kırmızı dipli mumla" Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde oy kullanmaya davet etti.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün ve partililer Saraçlar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ün ve partililer, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Davul zurna ekibinin çaldığı Kırkpınar Marşı ile caddeyi gezen partililer vatandaşları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleneklerinden olan "kırmızı dipli mumla" oy kullanmaya davet etti.

Milletvekili Ün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın olimpiyatlardan sonra en eski spor organizasyonu olduğunu dile getirdi.

Kırmızı dipli mumun da Kırkpınar'ın davet sembolü olduğunu belirten Ün, "Kırmızı mum ısrarlı bir davettir, kırmızı dipli mum ise yana yakıla bir davettir. Tüm Edirnelileri, tüm Türkiye'yi bu pazar yapılacak olan seçimlerde sandığa davet ediyoruz. Bu demokrasi şölenine davet ediyoruz." dedi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı ise 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 11 seçmenin sandığa gitmediğini dile getirdi.

Sandığa gitmeyenlerin seçimin kaderini etkileyecek bir sayı olduğunu anlatan Bakkalcı, tüm vatandaşların sandığa gitmesi ve sandığa sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

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