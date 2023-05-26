Edirne Valisi Kırbıyık, yapımı devam eden projeleri inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Valisi Kırbıyık, yapımı devam eden projeleri inceledi

AA

Edirne Valisi Kırbıyık, yapımı devam eden projeleri inceledi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yapım çalışmaları devam eden huzurevi, AMATEM ve Pazarkule Sınır Kapısı-TEM Otoyolu bağlantı yolu şantiyesinde incelemede bulundu.

Fırınlar Sırtı mevkisinde yapımı süren 200 yatak kapasiteli huzurevi inşaatını gezen Vali Kırbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve yetkililerden bilgi aldı.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'deki yaşlı nüfus oranının her yıl arttığını söyledi.

Yaşlı vatandaşlara en yüksek nitelikli hizmeti sunmanın temel öncelikleri olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Merkezdeki 110 kapasiteli huzurevimizi zaman içinde belli yıpranmalar yaşadı ve belli eksikliklerle karşı karşıya kaldı. Burada geçen yıl başlanan bir inşaat oldu. İnşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz 2024'ün ilk çeyreğinde burayı bitirmek ve vatandaşların hizmetine sunmak." dedi.

Kırbıyık, projede her türlü ayrıntının düşünüldüğünü nitelikli bir huzurevinin yapıldığını dile getirdi.

Güzel bir projenin hayata geçirildiğini belirten Kırbıyık, "Yaklaşık proje bedeli 170 milyon liranın üzerinde önemli bir yatırım. Önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracak. Bu hizmetin hayata geçmesinde, ihale edilmesinde, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Edirne Valiliği olarak vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasını önemsiyoruz. Şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Trakya'daki en büyük AMATEM"

Kırbıyık, Kıyık semtinde yapımı devam eden AMATEM inşaatını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve firma yetkililerinden bilgi alan Kırbıyık, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Kırbıyık, diğer taraftan farkındalık çalışmaları ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütüldüğünü vurguladı.

AMATEM'lerin rehabilitasyon açısından önemli olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"İlimizde bugüne kadar bu faaliyeti üniversite hastanemizde yapıyorduk. Ama yeterli yatak kapasitemiz sınırlıydı. Burada Sağlık Bakanlığı çok önemli bir yatırımı gerçekleştiriyor. Trakya'daki en büyük AMATEM yapılıyor. Gelecek yılın başında tamamlanmasını öngörüyoruz. Bölgemizde uyuşturucu bataklığına düşmüş ve bir yandan da tedavi olmak isteyen bundan kurtulmak isteyen kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ciddi bir imkan sağlanmış olacak."

Kırbıyık, AMATEM binasının yanında da 9 hekimli aile sağlığı merkezi yapımının sürdüğünü ifade etti.

- Pazarkule Sınır Kapısı-TEM Otoyolu bağlantı yolu şantiyesi

Vali Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı-TEM Otoyolu bağlantı yolu şantiyesini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kırbıyık, yüksek standartlarda bir yol yapıldığını belirterek, proje bedelinin yaklaşık 1 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını aktaran Kırbıyık, "Projeyle Yunanistan hududundan giren bir kişinin otoyola kadar çıkışı en üst seviye yol standartlarında olacak. Bir yandan da şehir içi trafiği rahatlatacak bir önemi var projenin. Bugün itibariyle de Pazarkule Sınır Kapısı'nın da modernizasyonu tamamlandı. Hemen arkasından Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne kadar bölünmüş yol tamamlanmış oldu. Ülkemizin prestiji açısından çok önemli oldu. Ülkemizin gücünü yurt dışından gelenlere göstermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Kırbıyık, Kırklareli-Edirne bölünmüş yolunun 35 kilometrelik kısmının tamamlandığını, geriye kalan 12 kilometrenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 37. kez buluştu
YEREL HABERLER Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 37. kez buluştu
Edirne'de CHP teşkilatı vatandaşları "kırmızı dipli mumla" oy kullanmaya davet etti
YEREL HABERLER Edirne'de CHP teşkilatı vatandaşları "kırmızı dipli ...
Bereketli bahar yağmurları Trakya'yı kuraklık haritasından çıkardı
YEREL HABERLER Bereketli bahar yağmurları Trakya'yı kuraklık ...
Edirne'de kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli ...
Edirne'de 13 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 13 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör ...
Keşan'da polis ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı
YEREL HABERLER Keşan'da polis ekipleri öğrencilere güvenli internet ...
Edirne'de bir depoda çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir depoda çok miktarda kaçak tütün ürünü ...
Edirne'de bestekar Avni Anıl'ın unutulmaz eserleri konserde seslendirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bestekar Avni Anıl'ın unutulmaz eserleri ...
Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada (2)
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği çocuğun ağır ...
Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler ...
Edirne'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunan ...
Markette kız çocuğuna tacizde bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Markette kız çocuğuna tacizde bulunan şüpheli ...
Edirne'de bir tarlada 228 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir tarlada 228 bin kök Hint keneviri ...
Edirne´de tarlaya ekili 228 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de tarlaya ekili 228 bin kök Hint keneviri ele ...
İpsala'da öğrenci ve öğretmenlerden şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER İpsala'da öğrenci ve öğretmenlerden şehit ailesine ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oldu
Edirne'de Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Edirne'de Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dev Türk bayrağı açılacak
YEREL HABERLER 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dev Türk bayrağı ...
Edirne'de çeltik ekimi başladı
YEREL HABERLER Edirne'de çeltik ekimi başladı
Edirne'de Gastronomik Hediyeleşme Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de Gastronomik Hediyeleşme Çalıştayı ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.