Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,305 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 5,901 6,305 Ayçiçeği Kg 10,598 11,368 Kuzu Kg 90,000 90,000 Toklu Kg 65,000 65,000

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