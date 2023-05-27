Edirne Valisi Kırbıyık, kentteki yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yapımı devam bazı projeleri yerinden inceleyen Vali Kırbıyık, gazetecilere, kente önemli yatırımların kazandırıldığını söyledi.

Devam eden kamu yatırımlarının toplam bedelinin 27 milyar lira olduğunu belirten Kırbıyık, "Vatandaşlarımıza en hızlı, en etkin ve en verimli şekilde hizmet sunabilmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel önceliği. Biz de bunu burada sağlayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kırbıyık, devam eden çalışmaların yanında ihalesi gerçekleştirilen pek çok projenin olduğunu vurguladı.

Edirne'ye yeni bir halk kütüphanesi kazandırılacağını ifade eden Kırbıyık, "İl Halk Kütüphanemiz yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip, içerisinde konferans salonundan etkinlik alanlarına kadar çok çeşitli imkanlara haiz, yine binlerce kitap ve süreli yayını içerisinde barındırabilecek olan muhteşem bir kütüphane olacak. Bunu da Kültür ve Turizm Bakanlığımız geçtiğimiz hafta itibarıyla ihalesini neticelendirdi. Yaklaşık 200 milyon liralık son derece önemli bir yatırım olacaktır." diye konuştu.

Kırbıyık, DSİ yatırımlarının da sürdüğünü, tarımsal sulamanın artırılması için pek çok projenin yürütüldüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanlığından gelen gönderilen ödenekler çerçevesinde Havsa Hükümet Konağı projesinin ihalesi ve Keşan İl Jandarma Komutanlığı projesinin ihalesi gerçekleştirildiğini aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Kapıkule’de de kalıcı bir jandarma noktası oluşturulması yine bizim için çok önemliydi. Onun da ihale işlemleri bitti. Şu anda müteahhit firma zemin aşamasında çalışmalarını sürdürüyor. Yıl sonuna kadar orada da önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Orası da bizim açımızdan hem güvenlik hem de vatandaşlarımızın huzur içerisinde bulunabilmeleri için çok önemli. O da hızlı bir şekilde hayata geçiyor. Yine Tarımsal Araştırma Enstitümüze yeni bir merkez kazandırılması için geçtiğimiz aylar içerisinde ihale yapılmıştı. Bu işimizde de yüklenici firma önemli bir mesafe kat etmiş durumda.

İlimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacak bu projelerin hayata geçmesine imkan sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, milletvekillerimize, ilimizde bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, emek sarf eden yüklenici firmalarımıza, sahada bizzat çalışan emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer yatırımların artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu projelerin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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