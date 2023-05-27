CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, İpsala ilçesinde incelemelerde bulundu.

İpsala'da Tarım ve Orman İlçe Müdürü Olcay Karbuz tarafından karşılanan Bayazıt, müdürlük bünyesinde yer alan İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunu ziyaret ederek, yavru sazan balığı üretim çalışmalarını inceledi.

Bayazıt, Yenikarpuzlu Beldesi Sulama Kooperatifine ait pompa istasyonunda, Kooperatif Başkanı Sayın Serdar Atalay'ı ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayazıt, çeltik ekim sezonunun üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yıl dönümü

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

2. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi Camisi'ndeki mevlite Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlitin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Akdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi derinden etkilediğini söyledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün depremin ilk anından bu yana depremzedelerin yanında olduğunu ve yardıma koştuklarını anlatan Akdemir, depremde hayatını kaybedenler ve şehitler için dua edildiğini kaydetti.

- Balkan Sergileri Bükreş'te

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Balkan Sergileri IV" Romanya'nın Bükreş kentindeki UNArte Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ ve Bükreş Ulusal Sanat Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen sergide 57 eser yer aldı.

Eserler öğretim üyeleri ve öğrencilerin resim, grafik ve fotoğraf gibi farklı alanlarda oluşturduğu temalardan oluştu.

Serginin açılışına Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve eşi Aslı Altan, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

- Süloğlu Müftülüğü personeline başarı belgesi

Deprem bölgesinde görev yapan Süloğlu Müftülüğü personeline başarı belgesi verildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, müftülükte düzenlenen törende İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak tarafından personele başarı belgesi taktim edildi.

Demirkaynak, fedakarca çalışan müftülük çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.