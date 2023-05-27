Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara kente özgü yemeklerden börülce pilavı ve incik yahni ikram edildi.

Deveci Han Kültür Merkezi'ndeki programda, yöresel yemekler, şef Sercan Yassıtepe tarafından hazırlandı. Yemek araştırmacısı Müşerref Gizerler de kent mutfağı ve pişirilen yemeklerle ilgili bilgi verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Edirne'nin en güzel lezzetlerini tanıttıklarını söyledi.

Hafta kapsamında tadım, yemek sunumu, söyleşi ve yarışma gibi farklı etkinlikler düzenlendiğini belirten Soytürk, şöyle konuştu:



"662 yıllık zengin bir saray ve Rumeli mutfağına sahip olan Edirne'nin yöresel gastronomik ürünlerini en güzel şekilde tanıtıp anlatmaya çalıştık. Geçmişten gelen gelenek ve göreneklerle oluşan yöreye özgü yemeklerin ve pişirme tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerini güzel bir şekilde tamamladık."

Etkinlikler kapsamında, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor Ev Atölye'de de vatandaşlara lokma dağıtıldı.



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