Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri İ.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Barutluk Mahallesi'nde yaşayan E.İ, evinin park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

E.İ, Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

- İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

İş yeri sahibi, 1. Murat Mahallesi'ndeki dükkanından bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

M.S, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.





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