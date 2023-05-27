Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan'da polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri İ.K'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
- Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Barutluk Mahallesi'nde yaşayan E.İ, evinin park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
E.İ, Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
- İş yerinden hırsızlık
Edirne'de iş yerinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.
İş yeri sahibi, 1. Murat Mahallesi'ndeki dükkanından bazı malzemelerin çalındığını fark etti.
M.S, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.