Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan zanlının evinde arama yaptı.

Aramada 5,32 gram metamfetamin, 4,75 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve esrar öğütücü ele geçirildi.

Olayla ilgili araması olan zanlı gözaltına alındı.

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