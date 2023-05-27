Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da üst aramasında 55 sentetik ecza ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri H.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 55 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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