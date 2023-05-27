Edirne'de Kur'an kursu mezunları buluşması etkinliği yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kur'an Kursu mezunlar buluşması etkinliği düzenlendi.



Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 2. Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları 10. Yıl Etkinliği ve Mezun Buluşması Programına eğitim gören ve mezun olan öğrenciler ile velileri katıldı.



Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahi ve marşların okunduğu etkinlikte, öğrenciler yönelik çeşitli yarışmalar da düzenlendi.



Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, programa katılmaktan ve Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilerin sevincine şahit olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.



İl Müftüsü Hasan Başoğlu, külliye gölgesinde bir araya gelen öğrencilerin dini ve milli değerleri ortaya koyan bir etkinliğe katıldığını belirtti.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür eden Başoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün burada aldığı eğitimlerinin bir kısmını sunacak yavrularımızı şimdiden tebrik ediyorum. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde yeni yeni yavrularımızı kurslarımıza sizlerin referans ve desteklerinizle bekliyoruz. Ne mutlu sizlere ve bizlere ki Peygamber efendimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir.' müjdesine nail olanlardanız."



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