Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Vali Kırbıyık, oy vereceği Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlkokulu'na eşi Dilek ve kızı Sude Kırbıyık ile geldi.

Kırbıyık ailesi 1103 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Keşan'da, CHP milletvekilleri Ediz Ün Plevne İlkokulu'nda, Ahmet Baran Yazgan Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın ise Yüksel Yeşil İlkokulu'nda tercihlerini yaptı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Yüksel Yeşil İlkokulu'nda; CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Okulu'nda; MHP İl Başkanı Zakir Tercan da 75. Yıl İlkokulu'nda oy verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise oyunu İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde kullandı.



Eşi Esra ve oğlu Yiğit Gürkan ile okula gelen Gürkan, 1255 numaralı sandıkta oyunu attı. Gürkan, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Esra Gürkan da 28 Mayıs'ın eşinin doğum günü olduğunu belirterek, kendisine çiçek takdim etti.

- Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.



Albayrak, Tekirdağ Ticaret Meslek Lisesi'nde, Yüksel ise Ebru Nayim Fen Lisesi'nde oy verdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, oy kullanacağı Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'na geldi. Ekici, 1109 numaralı sandıkta oy kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da aynı okulda sandığa giderek tercihini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.