Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

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EDİRNE (AA) - Edirne'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanmaya gelinlik ve damatlıklarıyla geldi.



Deniz ve Semih Abbasoğlu çifti, oy kullanmak üzere Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki 50 Yıl İlkokulu'na gitti.



Gelin ve damadı görenler, çifti alkışladı ve fotoğraflarını çekti.

Deniz Abbasoğlu, oyunu 1200 numaralı sandıkta kullandı, damat Semih Abbasoğlu'nun başka bir okulda oy kullandığı öğrenildi.

Oy verme işleminin ardından çift, düğün için okuldan ayrıldı.



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