Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yayımladığı mesajla İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı.

Kırbıyık mesajında, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde bir çağı kapatıp başka bir çağı açan Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Edirne'de doğan ve fetih hazırlıklarını burada yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İstanbul'un müstahkem surlarını aşabilmek için, o tarihe kadar görülmeyen büyüklükte ve güçte toplar döktürdüğünü ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Han hazırlıklarını tamamladıktan sonra askerleriyle 23 Mart 1453'te Edirne'den hareket etmiş, 2 Nisan'da başlatılan ve 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmiş, çağ açıp, çağ kapatmıştır. Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluk haline getiren, ortaçağ karanlığını yıkıp, yepyeni bir çağın açılmasına vesile olan, üstün dehasıyla genç yaşta İstanbul'u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu zaferi, Türk'ün gücünü ve zekasını tüm dünyaya kanıtlamış, fetihten sonra gösterdiği adalet ve hoşgörüyle de tarihteki eşsiz yerini almıştır. Fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez haline gelmiştir. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin fethedilmesi veya kazanılmış bir savaş olmayıp, dünya tarihine ve medeniyetine yön vermiş bir hadisedir. Aziz milletimizin birlik ve dirliğine vesile olması temennisiyle İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü kutluyor, bu eşsiz güzellikteki Şehr-i İstanbul’u bizlere miras bırakan Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han ile aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum."





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