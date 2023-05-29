AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verenlere teşekkür etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güven tazeleyerek yeniden seçilmesine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, seçimin sonuçlanmasının ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde yoğun katılımla coşku dolu bir kutlama yapıldığını belirtti.

AK Parti'ye yeni bir zafer daha yaşatan Türk milletine teşekkür eden İba, şunları kaydetti:

"Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun. Milletimiz bir kez daha en doğru kararı vermiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kalbinde başköşede yer verdiğini gösterdi. Bu seçimde kaybeden olmadı ve 85 milyon vatandaşımızın tamamı kazandı. Milli hedefler ve milli hayaller etrafında birleşme ve bütünleşme zamanı geldi. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa etme ve güçlendirme zamanı. Türkiye ve Edirne adına en güzel bayramı yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecan ve gayretle bu bayrağı daha yukarıya taşımak için partililer ve Edirnelilerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Günün kazananı milletimizdir. Başta gecesini gündüzüne katan parti teşkilatı olmak üzere tarihin yazılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz da seçim sürecinde fedakarlıkta bulunan, zaman ve emek harcayan gençlere, teşkilatın her kademesine ve Edirnelilere ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti.

AK Parti'ye en büyük desteğin gençlerden geleceğini her zaman söylediğini aktaran Cambaz, "28 Mayıs akşamı aldığımız sonuçla Türkiye Yüzyılı'nı başlattık. Bu yüzyılı yine birlikte inşa edeceğiz. Biz biriz, iriyiz, diriyiz ve kardeşiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.