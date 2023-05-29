CHP Edirne İl Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek verenlere teşekkür etti

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EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlere teşekkür etti.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na Edirne'den en yüksek desteği sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu'na destek verenlere teşekkür eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Burada bizlere destek olan tüm Edirne halkına, Millet İttifakı bileşenlerine, partimizin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerine ve il genel meclis üyelerine, bu mücadelede bizlerle birlikte olan üyelerimize ve destekçilerimize, seçim günü sandıklarda görev yapan sandık sorumluları, okul sorumluları, müşahitlerimize ve seçim güvenliğini sağlamak için çalışan gönüllü avukatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Seçimlerde emeklerini esirgemeyen, çocuklarından, ailelerinden fedakarlık eden kadın kolları başkanlarımız ve yönetimlerine tüm enerjilerini ve gelecek umutlarını bizlere aktaran gençlik kolları başkanlarına ve yönetimlerine özellikle teşekkürlerimi sunuyorum."

Birlikte ülkenin aydınlık geleceği için mücadele ettiklerini aktaran Kahraman, "Bu mücadelemizden ve inandığımız değerlerden, hak hukuk adalet inancımızdan, vatanın bölünmez bütünlüğünden, Atatürk ilkelerinden ve Cumhuriyetimizin değerlerinden vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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