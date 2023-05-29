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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir şüpheliyi durdurdu.



Şüphelinin üst aramasında 8,4 gram metamfetamin ve 6,5 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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