Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Abdurrahman Mahallesi İki Lüleli Çeşme Sokak'ta yaşayan S.Ç'nin sosyal medya hesabını incelemeye aldı.

"Aşağılama" içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilen sosyal medya hesabının kullanıcısı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

1. Murat Mahallesi'nde yaşayan E.İ. evinin önüne motosikletini park ettikten sonra kilitledi.

Motosikletini döndüğünde yerinde bulamayan. E.İ. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

- Evden hırsızlık

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinden hırsızlık yapılan kişi şikayette bulundu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan Y.U. uyandığında cep telefonu, harici batarya ve parasının yerinde olmadığını fark etti.

Y.U, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

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