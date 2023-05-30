Bulgaristan'dan trenle Edirne'ye gelen 7 yolcunun valizinde 7 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tren garında gümrük kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 7 bin 635 elektronik sigara ve çok sayıda elektronik sigara likidi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bulgaristan'dan trenle elektronik sigara getirileceği istihbaratı üzerine Ayşeadın Tren Garı'nda treni bekledi.

Trenin gelmesi üzerine şüpheli 7 kişinin bavulları arandı.

Aramada 7 bin 635 ile 505 elektronik sigara ele geçirildi.

Gümrüklenmiş değeri 4 milyon lira olarak belirtilen kaçakçılıkla ilgili 6'sı Bulgaristan, biri Türk vatandaşı 7 zanlı gözaltına alındı.





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