Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.Z. ve H.D'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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