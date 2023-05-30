Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu

AA

Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Özellikle Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bazı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yağış, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. İlçede aniden bastıran sağanak kısa sürede bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulgaristan'dan gelen trende 7 bin 635 kaçak elektronik sigara ele geçirildi; 7 gözaltı
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan gelen trende 7 bin 635 kaçak ...
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına ...
Bulgaristan'dan trenle Edirne'ye gelen 7 yolcunun valizinde 7 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan trenle Edirne'ye gelen 7 yolcunun ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
TÜ'de "Lozan'ın 100. yılında Batı Trakya Türkleri" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER TÜ'de "Lozan'ın 100. yılında Batı Trakya Türkleri" ...
Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Cezaevindeki babanın, kızının cenazesine katılabilmesi için emniyete yürüdüler
YEREL HABERLER Cezaevindeki babanın, kızının cenazesine ...
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına ...
CHP Edirne İl Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek verenlere teşekkür etti
YEREL HABERLER CHP Edirne İl Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı adayı ...
Meriç Nehri'nde taşkına karşı yatak temizleme çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nde taşkına karşı yatak temizleme ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verenlere teşekkür etti
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Cumhurbaşkanı ...
Edirne Maratonu'nda 11 atlet depremi yaşayan illerin plaka numarasıyla koşacak
YEREL HABERLER Edirne Maratonu'nda 11 atlet depremi yaşayan illerin ...
Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında yatak temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında ...
Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'un fethinin 570. yıl ...
Edirne'de Saray ve Türk Mutfağı lezzetleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Edirne'de Saray ve Türk Mutfağı lezzetleri tanıtıldı
Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya'da aday öğrencilere tanıtıldı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya'da aday ...
TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezince konferans düzenlendi
YEREL HABERLER TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezince ...
Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
Edirne'de 7 bin 750 elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 7 bin 750 elektronik sigara ele geçirildi
Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayacak Çömlekköy Barajı ekonomiye katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayacak Çömlekköy ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (3)
YEREL HABERLER Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (3)
Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (2)
YEREL HABERLER Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.