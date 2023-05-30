Edirne'de aracın motoruna sıkışan kediyi, kurtarma çalışmalarını izleyen hayvansever sahiplendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde park halindeki aracından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi kurtardı.

Kurtarma çalışmalarını izleyen Arife Demirbilek, kedi yavrusunu sahiplendi.

Demirbilek, Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.