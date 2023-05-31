EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için "Kur'an-ı Kerim Okumaya Geçiş Merasimi" düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, müftülükte düzenlenen programda, çocuklarda 4-6 yaş grubunun eğitimin temelini oluşturduğunu belirtti.

Bu temelin Kur'an-ı Kerim ahlakıyla doldurulmasının çocukların geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, "Bu sadece çocuklar için değil bütün toplumun geleceği açısından önemlidir. Çünkü bugünün küçükleri yarının büyükleri olup toplumu oluşturacaklardır. Bu yaş dilimleri bir insanın karakterinin, şahsiyetinin ana temellerini oluşturmaktadır. Elbette bu derece kıymetli bir çağda Allah'ın kitabı Kur'an ile tanışmak tarifi mümkün olmayan rahmet ve bereket vesilesidir. Kur'an yüze, kalbe, evlerimize, dünyamıza nurdur. Bu nurdan her birimiz istifade edelim. Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa İlçe Vaizi Hamza Pala, Kur’an Kursu öğreticileri ve veliler katıldı.

- Akıl Zeka Oyunları Turnuvası

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda İpsalalı 7 öğrenci derecesi kazandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın Edirne İl Finali 239 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Müsabakalar sonunda ilkokul öğrencileri Enis Engin, Yasin Deniz Taş, İlyas Ateş Kurt, Zeynep Alan ile ortaokul öğrencileri Mehmet Emin, Elif Öner ve Eymen Sezer kategorilerinde ilk 3 dereceye girdi.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, turnuvada dereceye giren öğrenciler ile onların yetişmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenleri tebrik etti.

Akıl Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciler 9 Haziran'da Kayseri'de düzenlenecek olan Türkiye finalinde Edirne'yi temsil edecek.

- Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni

TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında birlik merkezinde Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Törende 10, 20 ve 30. yıllarını dolduran TOBB çalışanlarına Hizmet Şeref Belgesi verildi.

İpsala Ticaret Borsası'nda genel sekreterlik görevinde 10 yılını dolduran Cüneyt Altınbaş'a da Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Altınbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu belgeye layık gören herkese çok teşekkür ederek "365 oda ve borsamız ile birlikte cumhuriyetimizin yüzyılında güçlü Türkiye için dün olduğu gibi bugünde emek verecek, çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. "dedi.

- İpsala Ticaret Borsası Togg talihlisi oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un talihlilerinden biri de İpsala Ticaret Borsası oldu.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş’ın katıldığı Togg kura çekimine katıldı.

Kurada Togg araçlardan bir tanesi de İpsala Ticaret Borsası'na çıktı.

Borsa Başkanı Necmi Sezer, çekilişe 290 oda ve borsanın katıldığını belirterek "Güzel bir kura çektik. Aracımızın kısa bir sürede İpsala’da olacağını tahmin ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.









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