Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Evde 2 kilo 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 650 lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.





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