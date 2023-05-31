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EDİRNE (AA) - Edirne Seramik Atölyesi kursiyerlerinin "Edirne" temalı seramik sergisi açıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir sergi salonunda açılan sergide, kursiyerler Aylin Güvenç, Belgin Arcan, Bengü Boyacıoğlu, Cansu Sabandüven, Ecem Sakarya, Eda Yılmaz Topal, Fatma Tuğrul, Gülgün Yılmaz, Gülşah Mirici Şakır, Hatice Yasemin Eray, Hülya Bozkurt, Irmak Kumbar, Serap Çamlıtepe, Serpil Atabey, Suna Taşkın, Süleybe Kasap, Yasemin Önalan ve Yasemin Şen'in yaptığı seramik eserler sergilendi.

Usta öğretici Özlem Özkişi, AA muhabirine kursiyerin sergi için dekoratif ürünler hazırladığını söyledi.

Yoğun bir çalışma sürecinden geçtiklerini belirten Özkişi, "Sergimizde Edirne temalı objeleri kullandık. Tarihi yapılardan tutun da ayçiçeğine kadar birçok figür birlikte kullanıldı." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen ve sanatseverlerin gezdiği sergi 7 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.

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