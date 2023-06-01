Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Anafartalar Caddesi'nde M.M.K. ve M.B. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada M.M.K. bacağından yaralandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne getirildi.

M.M.K. ve M.B. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.











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