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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde "Kariyer ufku" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik çevrimiçi "İş hayatında finansal yönetim ve organizasyon" programı düzenlendi.

Finans Uzmanı Faruk Hakverdi, gençlerin finans alanında ilerleyebilmeleri için neler yapmaları gerektiği ve finans sektöründe dikkat edilmesi gereken önemli hususların neler olduğu konusunda katılımcılara bilgi verdi.

- Üniversitede konser

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencileri konser verdi.

Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezinde düzenlenen konserde, Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Duygu Dağ ile öğrenciler Özlem Duygu Dağ, Göknur Bilgin, Fethiye Uysal ve Ece Dikbıyık tarafından eserler seslendirdi.

Konsere akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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