Kilolu diye terk edildi, kendini baştan yarattı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kurumlar arası voleybol turnuvası devam ediyor.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Trakya Üniversitesi ile Edirne Emniyet Müdürlüğü karşılaştı.

Trakya Üniversitesi rakibini 2-1 mağlup etti. 16 takımın mücadele ettiği turnuva 5 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

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