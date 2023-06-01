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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Edirne'de başladı

AA

Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Edirne'de başladı

EDİRNE (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Edirne'de başladı.

TÜ Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki çayırda Spor Toto Teşkilatı'nın destekleriyle gerçekleştirilen şampiyonaya 8 üniversiteden 62 pehlivan katıldı.

Pehlivanların tören geçişiyle başlayan organizasyonda mehter takımı konser verdi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilki düzenlenen organizasyonun Edirne'de yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yağlı güreşin Edirne için önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Kırbıyık, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri sahip olduğumuz medeniyet ve kültür açısından çok anlamlı. Dünyada çok az spor organizasyonu var ki 662 yıldır devam edebilsin. Bu yıl Kırkpınar'ı 662'nci kez Edirne'de düzenleyeceğiz." dedi.

Kırbıyık, yağlı güreşin sadece bir spor etkinliği olmadığını, içerisinde ağasıyla, cazgırıyla ve peşreviyle pek çok değeri barındırdığını, bu zengin kültürün korunup yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Edirne'de yağlı güreşin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Sadece Kırkpınar haftasında değil turlarla kentimize gelen misafirlerimize yılın her günü gösterebileceğimiz gösteri güreşleri, bu tür şampiyonalar ve etkinliklerle yağlı güreşi şehrimizle çok daha fazla özdeşleştirmenin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Bu çerçevede de bugün düzenlenen organizasyon hakikaten kıymetli ve önemli. Yağlı güreşin Edirne için sadece Kırkpınar'dan ibaret olmadığını, bu tür etkinliklerle de bu alanın her geçen gün genişleyeceğinin bir müjdesi olarak görüyorum."

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise üniversiteler arası ilk kez düzenlenen şampiyonanın güzel bir katılımla yapıldığını belirtti.

Yağlı güreşi üniversiteler düzeyinde, spor ve akademik anlamda geliştirmek istediklerini dile getiren Günay, "Seneye buraya Balkanlar'dan da çocuklarımızı getireceğiz. Bu etkinliği uluslararası boyuta taşıyacağız." dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da yağlı güreşin Türk milletinin en önemli geleneksel sporu olduğuna dikkati çekti.

Üniversite olarak yağlı güreşe ve pehlivanlara yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tabakoğlu, "2017 yılında Kırkpınar güreşlerinde derece yapan pehlivanlara lisans ve yüksek lisans hakkı tanıdık. Şu anda 26 pehlivanımız üniversite öğrencisi." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından şampiyona deste boy güreşleriyle başladı.

Şampiyona başpehlivanlık final güreşleri ve ödül töreniyle sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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