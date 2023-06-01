LGS sınavı nedeniyle ertelenen 8. Uluslararası Edirne Maratonu, 16 Temmuz'da yapılacak

Midilli Adası nerede ve nasıl gidilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle ertelenen 8. Uluslararası Edirne Maratonu, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen yapılan maratonun en iyi şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Maratonun kent için büyük önem arz ettiğini ifade eden Kırbıyık, "Koşu tarihi ilk olarak 4 Haziran olarak belirlenmişti ancak LGS sınavıyla çakışması söz konusu. Orada da çocuklarımızın geleceği mevzu bahis olması nedeniyle risk almak istemedik. Tekrar yetkililer bir görüşme yaptılar ve 16 Temmuz tarihi belirlendi. Maraton ilimizin tanıtımı açısından çok önemli bir spor organizasyonu. Aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılına özel anlamlı bir organizasyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ da 16 Temmuz'da yapılacak maratona atlet ve sporseverleri davet etti.

Organizasyona yaklaşık 1000 atletin katılacağını ifade eden Akdağ, "Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuna yakışır şekilde ilimizde bu etkinliği gerçekleştireceğiz." dedi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından bu yıl 4 Haziran'da yapılması planlanan organizasyon sınav nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.