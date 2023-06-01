Edirne'de seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu

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Edirne (AA) - Edirne'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

M.Ö'nün kullandığı 45 RA 8458 plakalı gıda yüklü tırın dorsesi, Kırcasalih beldesi yakınlarında alev aldı.

Yangını fark edip aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

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