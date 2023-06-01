Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.



Alınan bilgiye göre, C.Ç, polis merkezine giderek kızı G.Ç'nın sabah evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirterek, kızının bulunmasını istedi.

Polis ekipleri kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.

- İş yerinden hırsızlık

Keşan ilçesinde bir kişinin çalıştığı iş yerinden para ve ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükcami Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan S.G'nin çantasından henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bin 300 lira, altın kolye ve kimlik kartı çalındı.

S.G, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

R.K'nın Medrese Alibey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.













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