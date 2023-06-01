Edirne'de seracılığın geliştirilmesi amacıyla üreticiye sera naylonu dağıtıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üreticilere "Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu" Projesi kapsamında yüzde 75 hibeli sera naylonu dağıtıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki programda tarımsal hasılayı artırmak için sulu tarım miktarını artırmak kadar alternatif tarım ürün çeşitliliğinin de yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin tarımsal hasılanın artırılması amacıyla projeler uygulandığını belirten Kırbıyık, "Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu Projesi'yle örtü altı tarımın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Kırbıyık, Edirne'de seracılığın başlangıç aşamasında olduğuna dikkati çekti.

Edirne'nin İstanbul'a yakınlığının pazarlama konusunda avantaj olduğunun altını çizen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Edirne'nin sahip olduğu doğal bir avantaj var. Hemen İstanbul'un arka bahçesiyiz. İstanbul'un sebze ve meyvesi Antalya ve güney hattından uzun yollar kat edilmesi sonra geliyor. Günümüz koşullarında maliyeti en çok etkileyen hususlardan biri de ulaşım maliyeti. Konum olarak ciddi bir avantaja sahibiz hemen İstanbul'un yanı başındayız, burada üreteceğimiz her yaş sebze ve meyvenin İstanbul pazarında fiyat açısından alıcısının son derece rahat bulanabileceği bir avantajımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Bunu yaygınlaştırmak için bu çabaları ortaya koyuyoruz."

Kırbıyık, İl Özel İdaresi kaynakları vasıtasıyla gerek bağcılık, gerek ceviz konusunda ciddi projeler yürütüldüğünü de anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da kentte 306 örtü altı tesisinde sebze üretiminin yapıldığını ifade etti.

Üretici Münüre Güler de, sebze üretimini artırmayı amaçladıklarını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık, sebze sergisini ziyaret etti ve üreticilerle sohbet etti.

Daha sonra 81 üreticiye yüzde 75 hibeli sera naylonu dağıtıldı.





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