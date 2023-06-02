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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Havsa ilçesindeki sulama projelerini inceledi.

Havsa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık İl Özel İdaresi tarafından Habiller, Şerbettar ve Tahal köylerinde yürütülen sulama projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Vatandaşlara bir süre sohbet eden Kırbıyık'a Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı da eşlik etti.

- Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün eğitimleri sürüyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara yönelik eğitimleri sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 251 vatandaşa "En iyi narkotik polisi anne", "Narkorehber modülü", "UYUMA" ve "İki ekmek" konulu sunum ve bilgilendirme eğitimleri verildi.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi, Meriç Halk Eğitimi Merkezi, Havsa Halk Eğitimi Merkezi ve Edirne İlhami Ertem Lisesi'nde 15 oturumda düzenlenen sunum ve eğitimlere veliler, kamu personeli ve halk eğitim merkezi kursiyerleri katıldı.

- Havsa'da LGS sınavı öncesi toplantı yapıldı

Havsa'da 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi değerlendirme, bilgilendirme ve planlama toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sınav yapılacak okulların müdürleri katıldı.

- İpsalalı öğrenciler dereceye girdi

İpsalalı öğrenciler Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girdi.

Edirne Valiliği Enerji Yönetim Birimi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere yönelik yarışmalar düzenlendi.

İlkokullar arası resim yarışmasında Atatürk İlkokulu öğrencileri Emine Nehir Filiz il birincisi, Aysima kuru da il üçüncüsü oldu.

Liseler arası kısa film yarışmasında İpsala Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Akıncı Fettah Kayaalpli ve Yağız Şenkol da İl birincisi oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.





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